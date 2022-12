«La nuit au musée» se décline… en dessin animé, sur Disney+!

C’est l’un de ces films qu’on peut regarder mille fois en famille sans se lasser, tant le pitch est original, le ton drôle et décalé, la plongée dans l’histoire vertigineuse, les acteurs talentueux (dont le regretté Robin Williams dans le rôle de Theodore Roosevelt représenté en statue de cire équestre).

Sorti en 2006, « La nuit au musée » a rapidement conquis son public et connu deux suites, en 2009 et 2015. L’histoire de Larry Daley, nouveau gardien du musée d’histoire naturelle de New York, qui découvre que tous les squelettes, animaux empaillés et statues de cire s’animent durant la nuit. Ainsi croise-t-il notamment la route d’Attila, de Christophe Colomb, de cow-boys, soldats romains, soldats de la guerre de Sécession…