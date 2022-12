«E.T., l’extra-terrestre»: pourquoi ce film est-il le plus personnel de Steven Spielberg? En 1982, le réalisateur signe l’un de ses plus gros succès avec « E.T., l’extra-terrestre ». Un film où il se livre de manière autobiographique, tel qu’on peut le (re)découvrir dans le documentaire que vous propose ce soir la RTBF. Ma drogue à moi/Arte.GEIE/Universal Pictures

Lors de sa sortie en salle, « E.T., l’extra-terrestre » devient rapidement le plus gros succès de l’histoire du cinéma et restera en tête du box-office durant onze années ! Quarante ans plus tard, aucun d’entre nous n’a oublié l’histoire de ce petit alien perdu loin de chez lui et qui trouve refuge auprès d’un jeune garçon, Eliott. Mais d’où est venue l’idée de cet ami arrivé de l’espace ? Tout simplement de l’histoire personnelle de son réalisateur. Eliott, c’est Steven. Un gamin isolé, un peu perdu entre un père absent et une mère débordée, et livré à lui-même.

Sa passion ? L’espace. A l’âge de 7 ans, Steven Spielberg reçoit un télescope et scrute les étoiles. Il fait aussi partie de la génération qui suit au jour le jour les différentes étapes de la conquête spatiale et qui est très marquée par les premières affaires des soucoupes volantes comme Roswell. A 17 ans, il tourne son premier film, « Firelight », qui marque le début d’un autre dans le même genre, « Rencontres du troisième type ». C’est au cours de ce tournage que lui vient l’idée d’« E.T., l’extra-terrestre ».

Le documentaire de ce vendredi soir, qui revient sur la naissance de ce succès avec les castings, la création de la marionnette aux yeux de chat, mélange les images du film, les archives et plusieurs interviews de Spielberg pour nous raconter l’histoire de ce blockbuster, dont l’idée géniale a été de détourner les codes de la science-fiction en faisant de ceux qui sont perçus comme des envahisseurs et prédateurs notre meilleur ami. Un thème universel et si beau qu’il donne envie de revoir pour la ixième fois ce chef-d’œuvre du cinéma.