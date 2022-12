Action Last Mile : plusieurs zones déficitaires en Province de Luxembourg vont être équipées en connectivité très haut débit

« La connectivité de notre territoire est un enjeu majeur de notre développement socio-économique, d’accès aux services et de bien-être des citoyens. C’est aussi l’un des piliers fondamentaux de notre compétitivité et de notre attractivité territoriale. L’ensemble de nos actions doit aider à résorber les déficits d’accès à l’internet haut débit ainsi qu’à favoriser le déploiement des réseaux de nouvelle génération. Ce type d’appel à projets contribue à réaliser d’importants progrès en la matière mais aussi et surtout à éliminer certaines zones blanches ou grises. » annonce d’emblée le Ministre du Numérique Willy Borsus. 3,1 millions d’euros « Rien qu’en Province de Luxembourg, la totalité de ces projets en faveur d’une optimalisation de la connectivité correspond à une participation financière de l’ordre de 3,1 millions d’euros de la Région wallonne. Il s’agit notamment de projets pour équiper ou densifier la connectivité haut débit à Bastogne, Bertogne, Durbuy, Houffalize et Tenneville », ajoute Willy Borsus.

Pour rappel, cette action de connectivité du territoire s’inscrit dans la cohérence et la lignée de la stratégie numérique du Gouvernement wallon, Digital Wallonia, et plus spécifiquement de son programme Giga Region dont l’objectif est de favoriser l’investissement dans les nouvelles générations de technologies de télécommunications fixe et mobile, ainsi que l’hybridation de ces dernières, et aussi d’étendre au maximum la connectivité du territoire.

L’objectif final de cette action est de participer à résorber au maximum les zones en déficit de connectivité qui subsistent sur le territoire wallon en ayant recours à des technologies pionnières, en plus des actions déjà menées dans le cadre de l’accord TOP depuis le début de cette législature. Ces zones sont effet plus complexes à connecter en raison de différents facteurs difficiles tel que la topologie des lieux ou l’absence totale d’infrastructures.