Comme prévu, l’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois sont les deux nouveaux parcs nationaux de Wallonie

Les projets de l’Entre-Sambre-et-Meuse et de la Vallée de la Semois ont été sélectionnés et seront reconnus en tant que premiers Parcs Nationaux de Wallonie, ont annoncé vendredi la ministre wallonne de la Nature, Céline Tellier, et la ministre du Tourisme, Valérie De Bue.

Ces deux projets rejoignent le Parc National des «Hoge Kempen» (Haute-Campine, Limbourg) et offrent ainsi à la Belgique trois Parcs Nationaux sur son territoire.