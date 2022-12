La province de Luxembourg aura son parc national : voici tous les avantages de cette belle reconnaissance !

Le territoire proposé s’étend sur plus de 20.000 hectares et traverse les communes de Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont, Paliseul et Vresse-sur-semois (Namur). Un périmètre qui se dessine « naturellement » autour de la Semois et qui présente des qualités biologiques et patrimoniales d’exception ainsi qu’une très belle offre touristique.

Quatre projets wallons avaient été retenus en décembre 2021. L’Entre-Sambre-et-Meuse, le parc des Hautes Fagnes, la Forêt d’Anlier et la Vallée de la Semois. Ce vendredi, le résultat est tombé. L’Entre-Sambre-et-Meuse et la Vallée de la Semois auront leur parc national ! Voici pourquoi c’est une bonne nouvelle pour toute la province de Luxembourg.

Avec un budget de 13 millions d’euros, les enjeux étaient grands. « 70 % du budget sera axé sur la préservation de la biodiversité du territoire. Les 30 % restants seront pour la valorisation de celui-ci. Avec, notamment, un travail sur la mobilité et la gestion touristique. » Pour les sept communes participantes, dont six luxembourgeoises, les enjeux sont tout aussi grands.

Bouillon pense aux touristes et aux habitants

Les communes participantes seront les premières touchées positivement par ce parc national. Pour Patrick Adam, bourgmestre de Bouillon : « Le parc national va être bénéfique pour deux profils dans notre commune. D’un côté, les habitants qui vont voir leur cadre de vie respecté et maintenu. Ensuite, les touristes, pour la labellisation de leur future visite. »

Pour lui, pas de doute : « dans tous les cas, c’est du positif. Avec le budget, on pourra travailler sur les passages au-dessus de la Semois, sur l’Arboretum, sur les points de vue… mettre plus en valeur tous ces points ».

Herbeumont a une vision d’ensemble

Pour Catherine Mathelin, bourgmestre de Herbeumont, c’est surtout une question d’unité. « Cela va apporter une certaine ligne de conduite entre les différentes communes pour valoriser la Vallée de la Semois », témoigne-t-elle.

Ce parc national sera une opportunité de développement au niveau de la biodiversité et du tourisme, qui est « la seule activité économique pour la commune. On doit donc absolument développer ce secteur », confie-t-elle. Dans les projets, il y aura notamment la mise en place d’une station pour les promeneurs, les VTT, etc.

« Cela permettra de trouver une solution pour un meilleur partage de la forêt pour les différents utilisateurs : chasseurs, promeneurs, etc. Et si on ne l’a pas, on aura au moins ouvert des portes », finit la bourgmestre.

Chiny ne s’avance pas

À Chiny, le bourgmestre Sébastian Pirlot se réjouit aussi de ce parc national. Chiny est, comme les autres communes participantes, une porte d’entrée du Parc National.