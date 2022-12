«Ils se disent sourds et demandent de l’argent en rue», dénonce Richard, qui a constaté cette tentative d’arnaque à Namur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les arnaques en rue ont toujours existé. Richard Dessart met en garde contre une arnaque qui a cours à Namur : « Il y a deux jours, je me baladais en centre-ville et j’ai deux vu deux hommes encercler une dame d’un certain âge. Je voyais qu’elle était embêtée et l’ai rejointe ».

C’est comme cela qu’il a découvert comment les arnaqueurs procédaient.