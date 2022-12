Le gouvernement débloque 105 millions d’euros pour l’extension du tram à Seraing et Herstal

Concrètement, le tram de Liège sera allongé jusqu’à Seraing et jusqu’à Herstal sur une longueur totale de 5,5 km. La fréquence visée est d’un tram toutes les 9 minutes sur ces lignes. Le permis a été déposé. Après l’attribution des marchés, les travaux devraient démarrer au troisième trimestre 2023 pour l’extension vers Herstal et au deuxième trimestre 2024 pour celle vers Seraing. La fin des travaux est prévue pour la mi-2026.

Il a débloqué à cet effet respectivement 105 et 60 millions d’euros HTVA issus du Plan National pour la Reprise et la Résilience, sous forme de subventions à l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW).

« L’amélioration de l’offre en transports en commun est essentielle si l’on veut inciter les Wallons à moins utiliser leur voiture individuelle. Nous investissons massivement et travaillons d’arrache-pied sur l’offre existante, mais aussi à de nouvelles offres. Les travaux subis sur le terrain demandent patience et persévérance, mais d’ici quelques années, les habitants de Liège, Charleroi et environs ne pourront plus se rappeler le temps où ils ne se déplaçaient qu’en voiture », a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.