Les chiffres du Covid-19 chez nos voisins français ne sont pas bons: Emmanuel Macron ressort le masque!

Dose de rappel du vaccin

Le ministre français de la santé François Braun invite par ailleurs les plus fragiles à se refaire vacciner. La Haute autorité de santé a donné jeudi son feu vert à deux nouveaux vaccins anti-Covid pour un rappel et insisté sur l’importance d’une nouvelle dose sans tarder, en priorité pour les plus à risque, leurs proches et les soignants.