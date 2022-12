Pour le PTB carolo, la Ville de Charleroi doit «revenir sur sa décision d’augmenter le prix des sacs poubelles»

« La décision du mois dernier est inadmissible, nous l’avions dénoncée lors du dernier conseil communal. Nous avons aussi lancé une pétition qui a, déjà, reçu plusieurs centaines de signatures. Dans la rue, les Carolos sont excédés et se mobilisent contre cette augmentation. Comme si la crise ne touchait pas déjà assez les ménages », explique le PTB dans un communiqué.

Le Collège et l’intercommunale avaient alors justifié leur décision en indiquant qu’ils n’avaient pas le choix et que c’était la seule solution pour couvrir le coût-vérité des déchets. Un raisonnement qui ne convainc pas le PTB. « Suite à une intervention de notre groupe au parlement wallon, nous apprenons qu’une aide de 8 millions d’euros était disponible pour les intercommunales et qu’un courrier a été envoyé aux bourgmestres wallons permettant à ceux qui en font la demande de ne pas répercuter sur le coût-vérité 2023 les augmentations conjoncturelles auxquelles les communes font face, comme l’indexation des salaires. La commune de Charleroi, comme les autres communes concernées par cette hausse du prix des sacs poubelles, n’a qu’à y répondre », affirme Roberto D’Amico, conseiller PTB.