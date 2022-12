«Espérons qu’ils ne disparaîtront pas tous dans la poubelle»: inquiet, l’infectiologue Steven Van Gucht met en garde pour l’hiver

Depuis quelques semaines, le froid amène son lot de rhumes et de maux de gorge au sein de la population. S’il paraît normal de voir autant de malades en ce début du mois de décembre, le nombre d’infections respiratoires pourrait encore augmenter durant les fêtes de fin d’année prévient l’infectiologue Steven Van Gucht à nos collègues du Nieuwsblad.

En cause ? Le VRS : un virus qui provoque un rhume banal chez les adultes mais qui peut se transformer en une pneumonie chez les personnes plus âgées. « Les très jeunes sont particulièrement vulnérables. 30 % de tous les patients admis à l’hôpital pour une infection respiratoire aiguë sont atteints du VRS », précise Steven Van Gucht. « Le coronavirus arrive en deuxième position avec 8 %. La grippe se situe à 3 %. Cela va augmenter, mais peut-être seulement après le Nouvel An ».