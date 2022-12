Les tickets pour le Dour Festival 2023 sont désormais en vente: Orelsan fera partie des têtes d’affiche!

Plus de 200 artistes vous donnent rendez-vous au pied des éoliennes de Dour, du 12 au 16 juillet prochain. Les organisateurs ont déjà annoncé quelques têtes d’affiche : Lomepal, Orelsan, Paul Kalkbrenner…

Et juste avant les fêtes de fin d’année, le Dour Festival a ouvert sa billetterie. « Le Dour Festival se vit à tous les rythmes : choisissez le vôtre ! Plutôt 1 jour ou 5 jours ? Envie de dormir à deux ou à six ? En tente, en tipi ou à l’hôtel ? Votre camping ? Plutôt en version Comfort, Green ou Regular ? Et pourquoi pas à Dour Les Bains ? » clament les organisateurs.