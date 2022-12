Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Parlement wallon est au cœur de l’actualité depuis l’écartement de son greffier, Frédéric Janssens, suite à une plainte déposée contre lui par un membre du personnel. Depuis, plusieurs employés dénoncent un véritable régime de la terreur. Mais pas seulement : s’il tenait manifestement ses troupes à la baguette, il n’aurait pas hésité à s’affranchir des règles lorsqu’il s’agissait de lui-même.

Nos confrères du Soir ont notamment dénoncé ce mercredi des déplacements à l’étranger dans des établissements de luxe pour des budgets exorbitants, dont celui à Dubaï à l’occasion de l’exposition universelle, du 11 au 15 novembre 2021.

10.000€ par personne

Billets d’avion en classe business à 4.200€, hôtel à près de 600€ la nuit, guide touristique à 3.400€… Au total, le voyage aurait coûté dans les alentours de 20 000€ pour… deux personnes.

Sophie Pécriaux (PS), Binchoise d’origine, est actuellement conseillère communale à Seneffe, députée wallonne et surtout secrétaire au sein du Bureau du parlement wallon aux côtés du président Jean-Claude Marcourt (PS), des vice-présidents Jacqueline Galant (MR) et Manu Disabato (ECOLO) et de la secrétaire Sybille de Coster-Bauchau (MR). Son rôle : « Surveiller la rédaction du procès-verbal, donner lecture des propositions, des amendements et des autres pièces à communiquer au parlement, faire l’appel nominal, dépouiller les scrutins, tenir note des votes et des résolutions… »