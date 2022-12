Basket: Tiziana Jaugnau garde un niveau supérieur au BC Mons-Capitale: «Je suis redescendue en P1 pour des raisons professionnelles»

La rencontre de championnat entre le BC Mons-Capitale et Estaimpuis (67-55) était l’une des seules qui avait lieu le week-end dernier, coupe du Hainaut oblige. Il était néanmoins très important pour les filles de Rocco Nocitra.

« Disons que nous ne sommes pas en train de réaliser le championnat sur lequel nous comptions réellement », déplore Tiziana Jaugnau. « Nous avons perdu des matches que nous devions absolument remporter par manque de rythme. En effet, au début de la saison, nous tablions sur un groupe homogène composé de quelques anciennes de la maison comme les soeurs Lakhal et moi et sur beaucoup de jeunes.

Lire aussi Basket - Les finales de coupe du Hainaut auront lieu à Leuze les 11 et 12 mars prochains: «Hâte de vivre un week-end de folie»

Finalement, nous avons dû nous rendre à l’évidence que les jeunes ne pouvaient pas être partout. Lorsque nos jeunes ne sont pas avec nous pour différentes raisons, nous peinons vraiment à mettre du rythme dans nos matches. Certaines équipes sont également surprenantes, comme les promues de Soignies, qui signent des matches incroyables à sept seulement. »

« Nous avons eu chaud »

En inscrivant la moitié des points de son équipe en deuxième mi-temps contre les Estaimpuisiennes, Tiziana a confirmé qu’elle avait encore le niveau de la R2.

« Nous avons eu chaud car nous étions menés 0-9 dans les premières minutes », soupire-t-elle. « Dès la reprise, j’ai inscrit l’un ou l’autre shoot pour faire exploser la défense visiteuse. La décision de redescendre en première provinciale n’a pas été facile à prendre. Ce sont uniquement des raisons professionnelles qui m’y ont incitée. Mon boulot ne me permettait plus de m’entraîner régulièrement or en régionale, c’est indispensable. Evidemment, l’ambiance n’est pas pareille car notre équipe B est composée essentiellement des jeunes mais j’ai eu la chance de voir les sœurs Lakhal redescendre également. J’entraîne toujours une équipe de jeunes et il aurait été vraiment difficile pour moi de tout concilier. »

Lire aussi Basket (Coupe du Hainaut): une finale 100% boraine possible! (+ vidéos et les résultats)

Ce week-end, le BCM recevra le TEF Kain (samedi 20h30). « Nous avons connu une semaine compliquée puisque nous avons été privés de nos installations en début de semaine à cause d’un problème technique au niveau de la cabine à haute tension », explique Tiziana. « Nous espérons néanmoins créer la surprise en battant les Kainoises, ce qui compenserait l’une de nos défaites imprévues. Ce serait une belle récompense pour notre travail avec les jeunes, le TEF effectuant le même travail de formation de son côté. »

D.B.