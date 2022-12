L’entourage de Vladimir Poutine n’exclut plus la défaite: voici «l’Arche de Noé», le plan B du Président russe en cas de victoire ukrainienne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il pensait gagner sa (sale) guerre contre l’Ukraine en deux temps trois mouvements. 289 jours plus tard, Poutine est bien loin de ses objectifs. Il ne compte plus ses morts… et il ne l’a sans doute jamais fait. Il n’empêche, cet embourbement nous rappelle le fiasco soviétique en Afghanistan. Qui avait conduit à la chute de son empire.

de videos

Et si Poutine perdait la guerre ? Que se passera-t-il ? Plusieurs scénarios sont à envisager. Selon Abbas Gallyamov, l’un de ses anciens rédacteurs de discours, le maître du Kremlin a envisagé le pire.