Bientôt un verger partagé et une ruche à Bernissart: une trentaine d’arbres plantés par les citoyens

« Afin que cet espace soit le mieux aménagé possible, tout en mettant la nature à l'honneur et en la préservant, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut est venu en aide au groupe et a profité de l'occasion pour organiser une formation de création d'un verger », ajoute l’échevine bernissartoise. « Le 5 novembre, à quelques jours de la “Semaine de l'arbre”, ce sont donc plus de 30 personnes qui ont appris les bons gestes du piquetage. Cette étape consiste à matérialiser, à l'aide de jalons, le futur emplacement des arbres, en respectant les distances de plantations préalablement définies ».