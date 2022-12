Le sapin de Noël de la place Saint-Anne offert par une habitante de Ploegsteert

Cette année encore, l'arbre de Noël a été offert par une habitante. Mme Francine Demyttenaere, 72 ans, n’a pas hésité une seule seconde. « L'arbre, un sapin bleu style Epicéa du Colorado est un spécimen exceptionnel. Il était déjà là quand j’ai emménagé, il y a quelques décennies. Entre-temps, j'ai un peu vieilli, il est devenu encombrant et avec les différentes tempêtes, j’avais peur qu’il finisse par tomber. Il fallait donc trouver une solution ».

Avant d’envisager de l’abattre, Francine a décroché son téléphone pour appeler la maison communale. « Je voulais savoir si l’administration n’avait pas besoin d’un sapin pour les fêtes. La Ville a été ravié de ma proposition et a vite organisé les choses. Je suis un peu triste de le voir partir, mais je lui offre une seconde vie ». Le sapin trône désormais sur la place Saint-Anne et a été la star lors de la soirée de lancement des festivités. « Je suis allée le voir et regarder tous ses sourires et la joie quand il s’est illuminé, est mon plus beau souvenir ».