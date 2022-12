Sharko vous invite à regarder le documentaire consacré à une légende de la musique

Le réalisateur Brett Morgen s’était déjà attaqué à l’œuvre de Kurt Cobain (« Montage of Heck », documentaire de 2015) et des Rolling Stones (avec « Crossfire Hurricane » en 2012). Cette fois, avec l’aval et la participation des ayant-droits de David Bowie, Brett Morgen propose un documentaire fouillé, minutieux, chronologique, arty et conceptuel. Si la mise en scène se distingue en passages psychédéliques réussis (parfois un peu opaques), on n’échappe pas à quelques longueurs.

Bowie et la menace d’une maladie mentale Morgen, hélas, ne répond pas aux questions sur le parcours de l’artiste vénéré mais si certaines images ont déjà été diffusées ici et là, le montage est généreux en extraits de concerts et en interviews. On peut apercevoir des tests de créations vidéo (avec les effets imagés de l’époque) provenant des archives personnelles de la famille. Des extraits inédits de la pièce dans laquelle Bowie tenait le rôle de « Elephant Man » sont également proposés (ils sont rares). Dans cette tragédie jouée à Broadway en 1980, Bowie n’est affublé d’aucun masque ni autres effets spéciaux de maquillage ; d’une part, c’est au spectateur d’effectuer le travail d’imagination et d’autre part, c’est l’exposition vive du charisme et de l’étrangeté du chanteur qui était ici mise en exergue. Une grande audace.

Le metteur en scène survole également un sujet fondamental qui aurait pu être bien plus approfondi, sans verser dans le voyeurisme ou la psychologie vulgaire : la menace d’une maladie mentale héréditaire qui apparaît très tôt dans la vie du chanteur anglais.

David Bowie, qui s’appelait encore David Jones, a 16 ans lorsqu’il apprend que sa mère (et plus tard le fils de sa mère ; son demi-frère), est atteinte de schizophrénie, maladie qu’il pourrait lui-même développer. À partir de ce moment, il prend – consciemment ou inconsciemment – son destin en main ; il affrontera cette menace éventuelle avec ses outils, par le biais d’une audacieuse créativité. Déroutant la pathologie, David Jones endossera de nombreuses personnalités, telles The Thin White Duke, Ziggy Stardust, Aladin Sane (pour le jeu de mot « Alad Insane » ; Alad le fou), Major Tom mais d’abord et surtout David Bowie.