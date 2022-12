Des milliers de lettres pour saint Nicolas retrouvées dans les poubelles de bpost à Bruxelles

En effet, chaque année, bpost assure de faire la transition entre les enfants et saint Nicolas. Tous les enfants de Belgique peuvent lui écrire à l’adresse suivante : Saint-Nicolas, Rue du Paradis 1, 0612 Ciel. Pour autant que les lettres arrivent jusque dans les mains de saint Nicolas…

Ce mardi, un passant qui se baladait le long du boulevard Anspach à Bruxelles a fait une étonnante découverte. Au pied du siège social de bpost, une quinzaine de conteneurs, la plupart d’entre eux fermés et avec l’inscription « courrier confidentiel ». À l’intérieur de ceux-ci, des milliers de lettres destinées à saint Nicolas, encore fermées et non lues, c’est ce que révèle De Standaard ce jeudi.