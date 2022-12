«J’ai immédiatement appelé l’ambulance » : ecchymoses, fractures, ... la matinée a été chaotique pour les cyclistes, plus d’une centaine emmenés aux urgences à cause des conditions météo

La scène parait surréaliste et pourtant ... Ce matin, durant les heures de pointes, plus d’une centaine de cyclistes Gantois s’est retrouvée sur le sol suite aux conditions météorologiques. Le brouillard grivant et la pluie présents ce matin ont eu raison du sel de déneigement rapportent nos confrères du Nieuwsblad.

« Quand j'ai vu une fille tomber durement, je suis descendue et j'ai commencé à arrêter d'autres personnes », raconte Charline De Buysere. « J'ai immédiatement appelé l'ambulance mais quand je me suis retourné, il y avait déjà une autre personne couchée contre le sol ».

De telles scènes se sont produites dans toute la ville. Depuis 7h ce matin, plusieurs centaines de cyclistes ont du être pris en charge par les hopitaux de la ville. Les ponts, situés en hauteur et donc plus vulnérables au froid, ont été le lieux d’un grand nombre de ces incidents.

C’est donc plus d’une centaine de blessés qui s’est présentée aux portes des hopitaux gantois allant de simples ecchymoses à des fractures plus conséquentes. « Les ambulances allaient et venaient constamment ici », a déclaré Josse Abrahams de l'hôpital Jan Palfijn. Environ 35 personnes sont arrivées à l'hôpital. "Au moment le plus chargé, 18 personnes se sont présentées ici en un peu plus d'une heure ».