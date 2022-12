Aldi ouvre un magasin outlet temporaire à Bertrix

À partir du samedi 10 décembre, Aldi ouvrira un magasin outlet temporaire à Bertrix. L’ancien magasin Hubo inoccupé, situé Rue des Corettes 43, fera office d’outlet temporaire. Le magasin outlet proposera régulièrement une nouvelle sélection de tous types d’offres non alimentaires du dépliant Aldi avec de fortes réductions. Les premiers jours, les clients pourront retrouver des appareils électroménagers, des ustensiles de cuisine et du textile à des prix réduits.

Renforcer le pouvoir d’achat

Aldi est reconnu pour ses offres hebdomadaires intéressantes du mercredi et samedi à bas prix. La pandémie a entraîné certains défis, comme l'interdiction temporaire de la vente d'articles non alimentaires, mais également des difficultés logistiques tout au long de la chaîne. Toutefois, l’enseigne a toujours réussi à proposer des offres temporaires et intéressantes à ses clients. Cependant, cela a eu pour conséquence qu'Aldi a maintenant du stock excédentaire pour certaines offres. En cette période d’inflation croissante, c'est le moment idéal pour Aldi d'organiser un outlet temporaire à des prix fortement réduits afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs belges.