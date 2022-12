Chronique brassicole: d’où vient la tradition des bières de Noël?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On retrouve des traces des premières bières de Noël dans la culture Viking, ou des bières étaient brassées pour la fête de la Jul qui rendait hommages aux dieux nordiques lors du solstice d’hiver. Les bières brassées alors par les paysans devaient être fortes en alcool et abondamment maltées sous peine d’être perçus comme irrespectueux vis-à-vis des Dieux, et de voir leurs terres devenir maudites.