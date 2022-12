Marche nocturne, féeries chevrotines, soirée des Strineux: trois activités en cette fin d’année à Sivry

À l’approche de la nouvelle année, c’est la période du « Tremplin » à Sivry. À cette occasion, la confrérie de la Gâte d’Or organise trois activités.

Les féeries chevrotines

Ainsi, les féeries chevrotines reviennent pour une 3e édition. L’objectif est de décorer les façades pour donner vie au village. Dans le contexte de crise énergétique, l’accent sera mis sur les décorations non lumineuses et faites maison. Inclure une gâte, symbole du village, dans la décoration est un plus. Pour participer, il faut s’inscrire avant le 12 décembre, en envoyant une photo de votre façade prise à la lumière du jour (avec nom, prénom et adresse) en message privé sur la page Facebook « Confrérie de la Gâte d’Or ».