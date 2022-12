Les banques ne voulant plus financer le tram de Liège, Bouygues a pris le relais pour que sa filiale Colas puisse terminer le chantier

« L’an dernier, les six banques qui ont amené les 429 millions nécessaires au projet ont suspendu leur financement suite aux difficultés rencontrées par le constructeur français Colas », expliquait en substance l’article. Comme la crise covid, les inondations et de nombreux aléas de chantier tels que la découverte de tuyaux et de câbles non-mentionnés dans les plans fournis par la ville.

Cette information a créé un certain émoi ce vendredi à Liège où l’exaspération est déjà très grande face aux retards de chantier et où cette mauvaise nouvelle pouvait présager une future faillite, avec son lot d’incertitudes.

Certes, l’information est exacte mais elle remonte à… plus d’un an ! Et la solution à ce gros problème a déjà été trouvée, telle que nous l’avions écrit il y a deux mois : « L’entreprise Colas a perdu 45,2 millions en deux ans. Les banques ne lui font plus confiance et la maison mère française Bouygues a dû la refinancer. »

Le constructeur Colas fait en effet partie du groupe français Bouygues, un géant de la construction, qui ne peut bien sûr laisser aller sa filiale en faillite. La maison-mère a donc recapitalisé Colas à hauteur de 48,4 millions et le chantier s’est depuis lors poursuivi normalement comme en témoignent les ouvriers occupés actuellement sur le site.

Pas de panique

Le ministre Philippe Henry confirme l’ancienneté de l’information. - S.P.

Le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry, a d’ailleurs confirmé la chose dans un communiqué : « Cette information date de l’automne 2021, écrit-il. Colas international a confirmé à la Région son engagement dans le projet et a en ce sens recapitalisé Colas Belgium afin de le poursuivre.

Si des discussions sur les montants ont bien lieu entre les différentes parties concernant les imprévus et les cas de force majeure, le projet du tram se poursuit avec la volonté ferme d’offrir aux Liégeois cet outil structurant de transport dans les meilleurs délais.

Le financement du groupe COLAS Belgium par les banques est interrompu depuis octobre 2021, néanmoins tout le monde a pu constater que les travaux se sont poursuivis tout au long de cette année sans l’intervention des banques. Colas International a par ailleurs annoncé une augmentation du capital de sa filiale belge. »