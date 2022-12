La spiruline, cette algue aux mille vertus s’implante en province de Luxembourg !

L’investissement total représente 250.000€ et est financé par CBC Banque et la SOWALFIN pour une partie. Des prêts coups de pouce viennent compléter le budget. Enfin, une aide de la Région wallonne et de l’Europe, via le FEAMP (Fonds Européens des Affaires Maritimes et la Pêche) permet de boucler le budget. Ce projet, permettra de créer un emploi et à un horizon de 3-4 ans, créera deux emplois supplémentaires.

Actuellement, la Spiruline de Gaume est déjà disponible à la vente. Elle est produite dans le nord de la France et est concassée et conditionnée en Gaume. On en trouve sur le site internet spirulinedegaume.be, sur le site nutribay, dans les pharmacies du groupe humanpharma (Aubange, Arlon, Bastogne, Etalle et Marche) et dans quelques boutiques de la région. Elle est également occasionnellement présente au marché fermier de Han et dans d’autres marchés locaux et bio de la région.