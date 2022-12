Après deux ans d’absence, le Rock’N’Noël est de retour sur le marché de Noël de Bastogne

Anim’Jeunes ouvrira ses portes au public le 17 décembre à partir de 19h30 pour une soirée concert avec deux groupes de la province de Luxembourg.

C’est le groupe « La Solution » qui ouvrira la soirée avec leur Punk/Rock Acoustique engagé et décalé. Suivrons le Cover Band Pop/Rock « Oh My Band » qui vous fera découvrir leurs reprises variées et parfois inattendues! Les entrées se feront au chapeau et les bénéfices de celles-ci et du bar seront au profit de l’asbl Sisters Ange qui a pour but de faire connaitre le syndrome d’Angelman, une maladie orpheline rare qui touche 1 enfant sur 20.000 au niveau mondial. Tout sera prévu pour passer une chouette soirée et le tout pour la bonne cause !