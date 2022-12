Une conférence-débat sur le mix énergétique à Gembloux

L’énergie sera au centre de la prochaine rencontre citoyenne organisée par la Province de Namur. La conférence-débat aura lieu à l’Atrium 57 de Gembloux, le jeudi 15 décembre de 18h30 à 20h30. On y parlera du mix énergétique.

Chez nous, c’est l’énergie nucléaire qui est prépondérante, suivi du gaz puis du solaire et de l’éolien. « Entre l’explosion des coûts de l’énergie, la sortie du nucléaire prévue en 2025, l’intérêt de relocaliser la production d’énergie, l’engagement de l’Europe à devenir neutre en carbone pour 2050 et les impératifs environnementaux propres à chaque région, quel mix énergétique pour la Belgique dans le futur ? Et quel rôle pour les pouvoirs locaux et les citoyens qui souhaitent être acteurs de la production de l’énergie qu’ils consomment ? » ; voilà des questions qui seront débattues.