Bricoleurs, le repair café de Nismes a besoin de vous!

Le repair café de Nismes recherche des réparateurs et réparatrices pour rejoindre son équipe de bénévoles. C’est un jeudi par mois, au centre culturel Action-Sud, que les citoyens de Viroinval peuvent se rendre pour faire réparer leurs objets. Les bénévoles s’attellent alors à leur redonner une nouvelle vie et ainsi éviter le gaspillage et la surconsommation.

« Organisation, accueil, réparations, conseils, chacun.e des bénévoles contribuent à la réussite de cette activité plus que jamais utile ! Vous avez un peu de temps ? Vous aimez bricoler, réparer, coudre… ? Vous avez envie d’intégrer une équipe bénévole chaleureuse et engagée ? », invite le repair café nismois.