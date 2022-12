Les parents rejoignent les jeunes dans l’organisation du marché de Noël de Frasnes

Une kyrielle d’animations est prévue lors du marché de Noël de Frasnes qui se tiendra le vendredi 16 et samedi 17 décembre : visite du père Noël, grimages, jeux du clou et jeux anciens, balades à dos d’ânes, coin photo, etc. Une vingtaine d’exposants seront présents sur la place de l’Église.

Traditionnellement organisé par la Maison des Jeunes « Les Leus », le marché de Noël prendra de l’ampleur cette année. L’association des Parents des Trois Vallées de Frasnes est venue renforcer l’équipe organisatrice.