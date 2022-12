En Wallonie picarde, le sapin de Noël ne connaît pas la crise: «Avec 25€, on peut s’en sortir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque année, des milliers de personnes attendent la période de Noël avec impatience. Le plaisir d’acheter son sapin et les garnitures qui l’accompagnent, la tradition de le garnir en famille et le remplir ensuite de cadeaux. Ces moments sont privilégiés et apportent beaucoup de bonheur lors des fêtes de fin d’année.

Mais en ce mois de décembre 2022, la situation est quelque peu différente. La crise sanitaire, en premier lieu, et la crise économique sans précédent, par la suite, sont passées par là. Toute économie est bonne à prendre, pour éviter les dépenses superflues. Si certains décident donc de faire une croix sur les décorations de Noël bien que cela puisse entraîner un déchirement, d’autres ne veulent en aucun cas faire une croix sur la tradition. Ils sont plutôt favorables à des adaptations ou à des dépenses revues à la baisse…