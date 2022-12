Devenez les nouveaux artistes membres de BeCraft à Mons: l’appel à candidatures est lancé

Céramique, verre, bijou, papier, textile, design d’objet sont, entre autres, les domaines créatifs dans lesquels s’inscrivent les artistes qui y sont soutenus et promus. BeCraft travaille en relation avec le WCC Europe, au sein de la structure mondiale du World Crafts Council (Conseil Mondial des Métiers d’Art).

Quatre objectifs principaux motivent les actions de BeCraft : le soutien et la promotion en Belgique et à l’étranger de ses artistes membres ; l’information et la formation du public et des professionnels du milieu via les expositions, conférences, workshops et visites guidées.