Le cirque de Noël Braytony a pris ses quartiers à Pâturages jusqu’au 29 décembre prochain

Chapiteau chauffé

Les prochaines séances sont prévues ce samedi 10 et dimanche 11 décembre, à 16 heures, le mercredi 14 décembre à 16 heures, le vendredi 16 décembre à 18 heures, le samedi 17 et le dimanche 18 décembre à 16 heures, le mercredi 21 décembre à 16 heures, le lundi 26 décembre à 16 heures, le mercredi 28 décembre à 16 heures et le jeudi 29 décembre à 15 heures. A noter que le chapiteau est chauffé. Informations et réservations au 0467/87.22.32.