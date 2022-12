Près de 750.000 euros pour redynamiser le parc d’activités économiques de Rochefort

Bonne nouvelle pour les Rochefortois ! Le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), vient d’accorder une subvention de 741.922,21 € destinée à redynamiser le parc d’activités économiques de Rochefort, Rocalys.

Le parc, qui s’étale sur plus de 107 hectares à proximité directe de la ville, héberge actuellement près de 82 entreprises. En septembre 2019, la commune de Rochefort, le club entreprise et le BEP Expansion avaient signé une convention de coopération. Celle-ci visait la réalisation de travaux de redynamisation et un plan de redéveloppement du parc économique.