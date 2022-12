Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis quelques mois, la hausse des prix de l’énergie force énormément de boulangeries à mettre la clé sous la porte. Mais à Perwez, malgré la crise, Matthieu a décidé de se lancer et d’ouvrir son propre atelier. « Quand j’ai eu cette idée il y a plus ou moins 10 mois, les effets de la crise ne se ressentaient pas encore », explique le néo-boulanger, « J’ai dû revoir tout mon business plan et faire quelques adaptations mais ma motivation est plus forte que ma peur ».