Un ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo prend sa défense: «Tout le monde devrait lui montrer plus de respect»

Toujours sans club après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo traverse une période difficile. Présent au Qatar, l’attaquant ne brille pas et il a perdu son influence sur le jeu de son équipe au point que Fernando Santos a été obligé de le laisser sur le banc face à la Suisse en huitièmes de finale. Néanmoins, CR7 peut compter sur le soutien de Mesut Özil, qui a été son équipier au Real Madrid de 2010 à 2013.

«Je ne comprends vraiment pas d’où vient cette négativité constante de la presse à propos de Cristiano? Les médias essaient juste d’obtenir des clics, et des experts qui n’ont plus de carrière veulent juste attirer l’attention avec son grand nom et essayer de le faire paraître mauvais», a publié l’ex-international allemand sur Twitter.

«Il a bientôt 38 ans - alors quelle est la surprise qu’il ne marque plus 50 buts par saison? Chaque fan de football devrait être heureux de l’avoir vu jouer un football de classe mondiale pendant 20 ans - je ne pense pas que quelqu’un de la nouvelle génération puisse à nouveau correspondre à ses chiffres. Il restera à jamais dans sa propre catégorie. Tout le monde devrait montrer plus de respect à l’un des plus grands athlètes de l’histoire du sport», a conclu Ozil.

Ronaldo était toujours joueur de Manchester United quand il a mis le cap sur le Qatar. Mais le club anglais a rompu son contrat après une interview accordée par la star portugaise dans laquelle il a critiqué avec véhémence la direction des Red Devils et son entraîneur. Ces derniers mois, Ronaldo a été lourdement critiqué en raison d’une baisse de forme et de son comportement en dehors du terrain. En huitièmes de finale contre la Suisse, le sélectionneur lui a préféré Gonçalo Ramos, qui a marqué trois buts. Il est donc possible que le quintuple Ballon d’or soit également sur le banc contre le Maroc samedi bien qu’Özil continue de le soutenir sans condition.