Vincent Kompany revient sur la Coupe du monde décevante des Diables: «Ça devait arriver, la Belgique est en fin de cycle»

Vincent Kompany s’apprête à reprendre les affaires dès ce dimanche avec Burnley, face à Queens Park Rangers pour la reprise du Championship. Lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, l’ancien capitaine des Diables n’a pas pu échapper aux questions sur la déroute de la Belgique à la Coupe du monde. Et ça réponse a été claire.

« Cela devait arriver. La Belgique est en fin de cycle et ne dispose pas du même vivier de talents que l’Angleterre et la France », a déclaré Kompany. « La Coupe du monde s’annonçait difficile pour les Belges. Maintenant, l’important est de ne pas trop s’enfoncer et de recommencer à construire. »

Également questionné sur la possibilité de le voir succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables, Vincent Kompany a balayé les rumeurs. « J’ai réfléchi à la manière dont j’allais répondre à ces questions. Et c’est tout simplement ne pas y répondre, même s’il y avait des spéculations sur Barcelone et le Real Madrid. Ça n’a aucun sens. »