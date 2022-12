Dès ce vendredi le BaD Festival rouvre pour son édition hivernale avec un village de plats de saison

Du côté des stands de nourriture, le menu est à la fête et aux plats de saison : ça tient au ventre ! Les burgers flambés seront de la partie comme l’an dernier. Les classiques tartiflettes et raclettes seront de la partie ainsi que les baos spécial Noël. Les croquettes de fromages et marrons chauds rejoignent la bande. « ll y aura aussi des pâtes flambées dans une roue de parmesan », annonce Nathan Lauriola, l’organisateur. Un stand d’huîtres est aussi installé ainsi que d’autres stands proposant des spécialités italiennes, thaï et mexicaines.

Le 9 décembre, les portes du plus grand Foodcourt de Wallonie s’ouvrent pour deux week-ends de gourmandise hivernale et d’activités entièrement gratuites.

« Nous avons de nouvelles recettes de cocktails, un vin chaud à l’orange et au rhum par exemple et un autre à la cerise noir et au whisky », présente l’organisateur du BaD. « Nous sommes au courant de la situation de crise donc nous avons réduit le prix du vin chaud, il est plus accessible. » Des recettes de jus de pomme chaud sont aussi à la carte de cette édition mais aussi du prosecco et des cafés irish ou jamaïcains.

Nathan Lauriola. - DR/BAD

Un après-midi pâtisserie

Comme l’an dernier, les candidats de la saison 10 des Meilleurs Pâtissiers viendront au BaD Festival pour un après-midi dédié à la pâtisserie. « L’année dernière ils avaient mis une super ambiance », soulève Nathan Lauriola, heureux qu’Alexandre, Maud et Nicolas reviennent leur payer une visite. Le 17 décembre, les trois pâtissiers viendront donc cuisiner en direct et faire déguster leurs préparations.

Les candidats du meilleur pâtissier sont de retour. - DR/BAD

Le Pôle Express, Drunk, Santa&Cie, les projections de films sont au programme de cette édition hivernale tout comme les jeux arcades et les concerts. « Toutes les activités sont gratuites, l’accès au BaD l’est aussi et le parking également », précise Nathan Lauriola.