Les mots durs de la ministre de la Poste Petra De Sutter, en réaction au départ du CEO de bpost: «Diriger bpost, c’est diriger une entreprise publique, il faut donc donner l’exemple»

C’est en des termes durs que la ministre de la Poste Petra De Sutter (Groen) a réagi à l’annonce vendredi du départ du CEO de bpost Dirk Tirez.

« Dans les semaines à venir, les facteurs de bpost seront plus que jamais présents aux portes de tous les Belges avec l’arrivée du Nouvel An et des colis de fin d’année. Et, une fois de plus, on dit maintenant à ces facteurs et livreurs de colis que leur grand patron s’en va parce qu’il n’a pas montré l’exemple », dénonce Petra De Sutter. « Je trouve cela particulièrement regrettable. Dirk Tirez était chargé de faire revenir le calme au sommet et de poursuivre la transformation de l’entreprise. Mais, une fois de plus, nous sommes confrontés à des dérives. »