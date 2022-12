Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a vraiment de quoi développer une psychose par moments. Alors qu’ils rentrent chez eux et laissent la porte de leur habitation ouverte, certaines personnes sont victimes de vols au sein de leur logement. À peine le dos tourné, des malfrats pénètrent dans la maison avant de dérober des choses. Serge (prénom d’emprunt), 36 ans, vit dans une situation des plus compliquées. L’homme est à la rue et n’arrive pas à trouver de quoi manger. À bout à cause de cette mauvaise passe, il essaie de grappiller un peu d’argent facilement. Il se retrouve alors dans un cercle vicieux qu’il ne parvient plus à quitter.