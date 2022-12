Parlement bruxellois: l’arsenal de sanctions en matière de propreté et d’environnement sera bientôt étendu

Objectif : sanctionner plus rapidement et de manière efficiente les infractions de moindre gravité. Pour ce faire, il a adopté un projet d’ordonnance modifiant le Code du 25 mars 1999 de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, en vue d’y insérer une procédure de transaction administrative.

Actuellement, la plupart des infractions font l’objet de poursuites administratives, au terme d’une procédure longue (procès-verbaux d’infraction dressés par les agents chargés de la surveillance, qui sont ensuite envoyés au procureur du Roi). Le Parquet a un délai de 6 mois pour décider de poursuivre ou non l’auteur présumé de l’infraction. En l’absence de poursuites pénales ou de décision du procureur du Roi dans le délai imparti, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement ou de Bruxelles Propreté, selon le cas, décide, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative alternative. Cette procédure de sanction peut prendre jusqu’à un an, voire plus.