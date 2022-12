Sans chauffage depuis des semaines, Layla est à bout: «Chaque année c’est la même chose à Evere!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les habitants des logements sociaux d’Everecity n’en peuvent plus. Certains logements sont privés de chauffage et d’eau chaude depuis plus d’un mois, et ce malgré les basses températures qui frappent la capitale ces dernières semaines. La situation exaspère les locataires, dont Layla El Kharhti, qui habite dans l’immeuble en question. « Chaque année c’est la même chose », nous explique l’Everoise. « Il y a tout le temps des pannes, c’est compliqué de vivre correctement ici. »

Les habitants de l’immeuble situé rue Edgard Degas sont également victimes de condensation dans leur logement.