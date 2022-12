C’est parti pour trois semaines de Fééries à Courcelles: marché de Noël, piste de roller, concerts, spectacles, parade…

Les Fééries sont de retour après une absence de deux ans liée à la pandémie. Et, cette fois encore, le programme sera riche et divertissant… même s’il n’échappe à l’air du temps. « Crise énergétique oblige, nous nous sommes adaptés. Tout en gardant la dimension féerique de l’événement, nous privilégierons aussi la sobriété énergétique », déclare Joël Hasselin, l’échevin des Fêtes. Le signal le plus visible de ce « mariage » de raison est incontestablement le remplacement de la patinoire de glace par une piste de roller ! « C’est bien sûr une solution beaucoup moins énergivore. Elle permettra à la Commune de limiter les coûts, tout en proposant une activité hors du commun et à portée d’un public familial », insiste l’échevin MR.