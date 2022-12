Verdi sera à l’honneur du concert de Noël en l’église Sainte-Waudru de Frameries

Nos parents et encore plus nos grands-parents, qui ont connu des époques difficiles, ont trouvé, dans la musique classique et plus particulièrement l’opéra, beaucoup de réconfort et l’énergie nécessaire pour passer au-dessus des difficultés. Ce furent les heures de gloire des sociétés instrumentales et vocales, nombreuses il y a 15 ans encore. Nombre d’entre elles ont aujourd’hui disparu.

À chaque édition, le concert de Noël rassemble un public fidèle et enthousiaste pour applaudir un programme de haute qualité à la portée de tous.

Cette année, vous aurez le plaisir d’entendre les chœurs Lyricanto et la Fraternité sous la direction artistique de Jeanne et Edmond Lhote, les amis de Mozart sous la direction artistique de Béatrice Mestdagh, les solistes Bertrand Lhote et Anne Picas. La partie instrumentale sera assurée par l’harmonie de Berlaimont dont la baguette sera confiée à Gerard Hallant.

Le concert se terminera par quelques chants de Noël traditionnels.

Cet événement permettra de soutenir les œuvres sociales du Rotary Club Colfontaine-Borinage, et plus particulièrement la Maison de la Jeunesse et de la Solidarité (MJS) de Frameries qui abrite une école de devoir et de remédiation scolaire, une école d’alphabétisation pour enfants et adultes, un atelier informatique, des ateliers de bricolage, un magasin de seconde main, les compagnons dépanneurs, ainsi qu’une antenne locale de Droit et Devoir (récupération, revalorisation, recyclage de matériel informatique et électroménager). Des oeuvres sociales plus que nécessaires aujourd’hui.

Prix des cartes

– À l’entrée du concert : 25,00 €

– En prévente : 20,00 €

– Carte VIP : 40,00 € donnant droit à une place réservée et l’accès à la réception d’après concert dans les salons de l’hôtel de ville de Frameries.

La prévente des cartes d’entrée et cartes VIP est assurée par :

– Optique Simonet, rue des Alliés 37 à Frameries – tél. 065/61.14.14.

– Centre culturel d’Eugies – Chemin de l’étang, 2 à Eugies (place d’Eugies) – tél. 065/66.48.00.

Un rendez-vous pétillant, de quoi passer un moment inoubliable en cette période de fête, une soirée de qualité et un tremplin d’étoiles musicales pour passer le cap de 2023…

D’ores et déjà, bloquez la date du dimanche 11 décembre 2022 à 16h.