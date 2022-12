Pierre Lizée en concert à l’Atelier Rock à Huy ce samedi: «Là où tout a commencé, c’est comme un retour à la maison»

Lire aussi Le Collège refuse définitivement le projet de 4 immeubles au Long Thier à Huy: «C’était du grand n’importe quoi!»

« Comme à la maison »

L’Atelier Rock, c’est là que tout a commencé pour Pierre Lizée. « Quand j’avais 14 ans, j’y ai appris à jouer de la guitare et j’ai ensuite commencé à chanter. C’est un peu comme si j’étais à la maison. C’est chouette de pouvoir revenir à Huy, d’autant plus que les salles un peu plus petites offrent toujours une belle proximité avec le public. J’habite à Bruxelles depuis 5 mois et je suis heureux de revenir dans ma région natale », nous confie-t-il.