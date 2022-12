P1, P2B & P3B: les sélections du week-end à Mons-Borinage

Provinciale 1

FLÉNU – MOLENBAIX

Flénu. Delwarte, Muratore, François, Colquhoun, Demol, Lanza, S. et A. Belasfar, Cammisuli, Gilson, Sotteau, Nicaise, Arena, Lioy, Sergeant. Ouzrouhene, exclu contre Solre, sort de la sélection.

Molenbaix.

COURCELLES – MONS B

Courcelles. Gillain, Dekelver, A. Fiore (?), Lu. Steens, Brogno, Mereu, Nuyts, Lo. Steens, Marchand, Gianfelice (?), Bastin, Pomponio, K. Noël, Hamraoui, Altintas, L. Fiore (?).

Mons B. Pascal Nardella attendait la séance de ce vendredi avant de se décider. Lor, grippé, ne fera pas partie de la sélection. Onkeya ne rentre pas en ligne de compte cette fois-ci car il ne s’est pas entraîné afin de se concentrer sur ses examens. Canet est suspendu des suites de son exclusion contre Le Roeulx. Poizot, qui avait arrêté, pourrait effectuer son retour.

Provinciale 2B

FRAMERIES – BRACQUEGNIES

Frameries. Vanhoorde, Persennel, Licata, Dupont, Mainil, Gahungu, Restaino, Letor, Toscano, Benbakoura, Minon, Nkaka, C. et M. Gerin.

NAAST – VACRESSE

Naast. Busacca, Cordemans, Brismé, Spinelli, Bouvry, Bruyneel, Lauwers, De Laever, Matthys, Moitroux, Trussart, Coquette, Trapani, Laloux, Villa.

Vacresse. Kreula, Charles, Devos, Habran (?), Brouyere, Lykidis, Gilson, Feierabend, Claus, Pisu, Sciorsci, Musin, Vita, Pusceddu, Loquet. Spinelli, Belenger, Solari, Beninato et Sodde sont sur la touche. Beraux, Vandeneede, Giambusso, Disciscia et Archardipane vont renforcer la P4.

HAVRÉ – HOUDENG

Havré. Bataille, Alfano, Strypens, Erculisse, Cursio, Mukilakianga, Nkanu, Scapino, Amico, Nkoloko, Bouanani, Pitout + trois jeunes à désigner.

Houdeng. Ramsdonck, De Weert, Attardo, S. et M. Emel, Cleonis, Vanmaele, Filice, Dillis, Buscemi, Kabamba Tshiamala, Mulumba, Mascolino, Scaletta + un joueur à désigner. Dridi et Ngaha sont suspendus.

PÂTURAGES – MESVIN

Pâturages. Sacchetti, Leclercq, Cianciavecchia, Busiau, El Haboussi, Bruno, Khaliki, Guitoun, Gallo, Oubaychou, Marcon, Casale, Bouktouf, Dahmani, Bouyon.

Mesvin. Cédric Roussel n’avait pas encore arrêté sa sélection. Tout le monde est disponible à l’exception de Bouillon.

ESTINNES – ELOUGES-DOUR

Elouges-Dour. Hannecart, Simon, De Stefano, Jenart, Estievenart, Pauporté, Matanda, Huart, Mahieu, Lété, Ndombasi, Bouri, Delattre, Ghazi, Benmoussa. Ficarra et Deleuze (suspendus) ne sont pas qualifiés.

SYMPHORINOIS B – HONNELLES

Honnelles. Delmotte, Melckenbeeck, François, Pressato, P. et D. Mahieu, Dame, Tancredi, Pawlak, A. et M. Denis, Galofaro, Dotrice, A. Gowie, Lecocq. Urbain et Delattre sont indisponibles.

CUESMES – JEMAPPES

Cuesmes. S. Gentile, Stagno, Moukam, M. et V. Cappeddu, Buquet, Culquin, Sottiau, Rivez, Arib, Magro, Tchoko Bokanda, Kiakanda, Descamps, Djiminyi. V. Gentile est blessé alors que Pugenger effectuera son retour la semaine prochaine. Zara, Debuisseret et Yokor sont laissés au repos.

Jemappes. Laporte, Gbedjekan, Berte, Lagneaux, Dopchie, Hincelin, Omonga, Bertiaux, Saidane, Daniele, Hubaut, Wattier, Mathé-Luvagho, Bombo, Hoyois. Blondel est blessé. Oriolo est suspendu.

Provinciale 3B

MESLIN GM – BELOEIL B

Meslin GM. Jonckers, Duhoux, Boisdenghien, Delitte, Lefebvre, Dubois, Soudant, Delneste, Broquet, Cicigoi, Sinty, Gossuin, Bronchart, Malbrecq.

Beloeil B. Martial Marique attendait l’entraînement de ce vendredi soir avant de définir sa sélection. Soyez n’est pas rétabli.

GIVRY – AS GHLIN

Givry. Vincent, Lecocq, Giambarresi, Saporito, Malaise, Louis, Cornant, Nagy, Darck, Birondi, Dheulin, Calo, Romdhane, Van Loo, Balci. Dufour a repris la course luui qui se remet d’une entorse de la cheville. Lachapelle ne donne plus de nouvelles.

AS Ghlin. Selicq, Lecomte, Mariage, Simon, Ndikumana, Thiry, Santy, Delaunois, Ma. Aïn, Lhoir, Ancora, Bilgin, Plinguier, Kostenko. Dechambre, Mo. Aïn et Djomo Fandio sont à l’infirmerie. Houdart et Lefrancq travaillent.

FRANCS BORAINS B – CHIÈVRES

Francs Borains B. Audin, Lagneaux, Save, Dubois, Hamdi, Kenmoe, Gorniak, Bonnet, Salman, Pirlot, Cabral, Ristuccia, Pochez, Lo Mauro, Essomba.

Chièvres. Nicolas Dangriaux n’avait pas encore défini sa sélection. Delavallée et Ehntoni sont indisponibles. Longo et Facchin sont grippés.

HARCHIES-BERN. – CASTEAU

Harchies-Bernissart. Jean-Charles Fabrel n’avait pas encore défini sa sélection. R. Nis, Deldhalle, E. Latour et Wattiez sont blessés. Lucas est parti en vacances. Hilelis est suspendu pour abus de cartes jaunes. Voet est sous certificat.

USGTH B – HYON

Hyon. Delhaye, Baudelet, Sarpette, Roland, Lepinois, Druart, Jonas, Mpira, Destrain, Deneufbourg, Gravis, Bevilacqua, Honoré, Iacolina, Dezairi, Dhaevers. Maton et Deschryver sont retenus par leurs obligations professionnelles. Lopes a pris le carton jaune de trop face à Lens. Destrée ets parti au ski.

LENS – POMMEROEUL

Lens. Baudelet, Sprimont, Hermand (?), Balde Ndiaye, Monvoisin, Liso, Joly, Zecchin, Goret, Fantozzi, Menten, Cristofaro, Visée, Urbain, Talki + un joueur à désigner. Verplancken est suspendu. Dubuisson (raison familiale) est indisponible.

QUÉVY-GENLY – FLÉNU B

Quévy-Genly. Mouton, T. et C. Marivoet, Miroir, Mairesse, Mainil, L. et M. Petteno, Toubeau, Pichon, B. Gobert, Durieux, Beernaert, Vandekerckhove. Dieu et L. Gobert sont aux soins. Binotto est en vacances.

Flénu B. Bauvois, Buttiglieri, M. et S. Toussaint, B. et D. Misonne, Szymanski, Coppens, Bouziani, Gerodez, Senhaji, Munafo, André, Fiorenza, Brion.

VAUDIGNIES – MONS NORD

Vaudignies. Gauthier, A., Y. et J. Bergeret, Sinty, Gain, Legrand, Pierre, Bassee, Marceau, Procureur, Starquit, Deprez + deux joueurs à désigner. Duhamel et De Waele sont indisponibles. Dauby est touché au niveau des côtes. Minon est suspendu.

Mons Nord. Tahon, Moreau, Kpeigouni, Beaumont, Boccardi, Piret, Delhalle, Grzeskowiak, Buntinx, Delys, F. et J. Legrain, Defuisseaux, Ducarme, Lefebvre. Jaillot s’est occasionné une élongation. Scutenaire est victime d’une inflammation au niveau de l’ischio. Dufour est à l’infirmerie.