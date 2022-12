La commune de Berloz reçoit un subside de 500.000€ pour l’aménagement du centre du village de Rosoux: voici le projet

4,5 millions d’euros de subsides pour neuf communes de Huy-Waremme, lauréates de l’appel à projets «Cœur de village» Neuf communes de notre arrondissement font partie des 78 lauréates de l’appel à projet « Cœur de village ». Découvrez les projets qui obtiennent chacun un subside de 500.000 euros.

Les projets de St-Georges (à g.) et de Tinlot (à dr.) - D.R. Les projets de St-Georges (à g.) et de Tinlot (à dr.) - D.R.

Par L.B.

En mars dernier, dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, le Gouvernement wallon a décidé de lancer un appel à projet visant à soutenir les communes de moins de 12.000 habitants, avec le projet « Cœur de village ». L’objectif porte sur l’aménagement de bâtiments, d’espaces publics polyvalents, durables, tout en offrant plus de sécurité et un meilleur cadre de vie aux usagers. Les communes avaient jusqu’au mois de septembre pour rentrer leur candidature auprès du Ministre des Pouvoirs Locaux.

Au total, 132 communes ont élaboré et transmis dans le délai imparti un dossier à l’administration régionale. Ce vendredi matin, le Ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Locaux, a dévoilé les 78 communes lauréates de cet appel à projet, qui obtiendront un subside conséquent. « L’objectif principal est de soutenir des projets renforçant la convivialité et l’attractivité de ces territoires et d’intégrer diverses thématiques, telles que l’aménagement d’espaces publics, la mobilité, la numérisation ou, plus globalement, le cadre de vie », a déclaré Christophe Collignon.

Dans notre arrondissement, neuf communes vont recevoir chacune 500.000 euros de subsides afin de réaliser les projets que voici.

Wasseiges : divers aménagements sur le site de l’ancienne gare de Meeffe.

Berloz : aménagement de l’espace public rue de Hollogne-sur-Geer à Rosoux.

Faimes : faire de la place de Les Waleffes un espace de rencontre et accessible à tous.

Héron : le subside permettra la réalisation de la première phase du projet de pôle jeunesse et bien-être derrière la salle du Plein-Vent.

Saint-Georges : restructuration de l’ensemble de la plaine de Stockay (plaine de jeux pour enfants, zones multisports ou encore des espaces intergénérationnels comme une aire de pique-nique).

Villers-le-Bouillet : réaménager la place de Fize-Fontaine. Elle pourrait être un lieu de rencontre avec un kiosque.

Tinlot : aménagement de la place de Fraiture avec un terrain de football/basket, une mare, une pergola avec des bancs et des tables ainsi qu’un parking PMR. Elle sera aussi verdurisée.

Marchin : rendre plus conviviale la place de Belle-Maison avec différents aménagements.

Clavier : embellissement du centre du village d’Ocquier dont la mise en valeur de l’église.