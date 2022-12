Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À quand un retour des contrats fixes ? Du côté des fournisseurs, ce n’est pas à l’ordre du jour. Chez Engie, on rappelle que « ce n’était pas de gaîté de coeur que l’offre avait été supprimée ». La hausse des prix étant telle, les fournisseurs auraient en effet dû fixer « des prix très élevés pour couvrir les risques ». Dans un contexte de grande volatilité, réintroduire des contrats fixes n’est donc pas encore envisagé.

Même son de cloche chez Luminus où des contrats fixes étaient encore possibles en septembre de cette année. « Nous en avons proposé le plus longtemps possible, mais le maintien de ce type d’offre n’était plus tenable », indique la porte-parole. « Nous examinerons la question d’un retour éventuel en temps utile. Nous ne pouvons encore nous prononcer pour l’instant. »