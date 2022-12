Olivier Briffeuil nommé coach à Belœil B (les sélections en P2 et en P3)

Lanterne rouge de la P3B, Belœil B a vécu un premier tour très compliqué. Bruno Zingarelli, le T1 des Sang et Or, a décidé de remettre sa démission. Le comité a dans la foulée de son annonce trouvé un nouvel entraîneur avec un visage bien connu de la maison.

« Olivier Briffeuil va reprendre les rênes du groupe à titre définitif », commente Martial Marique, le président. « Nous avons passé ensemble nos diplômes d’entraîneur et il s’occupait avec moi de la gestion du pôle des U14 jusqu’aux U17. Nous avons pas mal de joueurs nés en 2005. Notre ambition reste de les aguerrir afin de contribuer à leur éclosion. Bruno Zingarelli ne connaissait pas bien à la base nos jeunes et il arrivait parfois qu’ils n’évoluent pas aux bonnes positions. Ici, Olivier a le profil idéal pour remplir cet objectif car cela fait cinq ans qu’il côtoie les gars en question. »

Lire aussi P3B - Bruno Zingarelli, passé par Quaregnon, quitte son poste d’entraîneur à Belœil B: «Pour le bien de l’équipe et provoquer un choc psychologique»

Le nouveau coach entamera sa mission dès la semaine prochaine. Martial Marique s’est chargé cette semaine de donner les entraînements. « Je vais définir la sélection mais ce sera Thierry Depinois, le T2, qui sera aux manettes pour le match à Meslin-Grand Marais. »

G.L.

Les sélections et les dernières nouvelles en P2A, P3A et P3B

Des malades et des suspendus : c’est de saison !

Provinciale 2A

Hensies – Herseaux (Dim. 14h30)

Hensies. Bajcer, S. Alageyik, Petini, Pype, E. et R. Ranocha, J. Lhoir, Roland, Basan, Stevens, Gallo, Aneddam, Miceli. A. Alageyik est suspendu.

Herseaux. Le choix se portera entre : Boyard, Herek, Ballenghien, Monier, Bracaval, Salcicia, Ribeiro, Mezzina, Harduin, Leva, Leroux, Marti, Parein, Leblond, Schembri, Debailleul. Moulay est suspendu.

Templeuve – Ere (Dim. 14h30)

Templeuve. Dailly est suspendu (2/2). Roland (ischio) est blessé.

Wiers – Enghien (Dim. 14h30)

Wiers. T. et R. Sainthuile, Castelain, Vanleynseele, Colla, Guillaume, Dubruille, Ergo, Decaluwe, Aziz, Bakayoko, Alhassane, Tondreau (?), Henrard, Deman. Vandewattyne, Peremans et Ladoh sont blessés. Leroys est suspendu.

Enghien. Sterckx (bras cassé), Doclot (élongation), Lecomte (déchirure) et Verhaeren (contracture) sont à l’infirmerie. Paternostre est suspendu. Trois joueurs de l’équipe B compléteront le groupe. De Coene est également repris.

Néchin – Anvaing (Dim. 14h30)

Anvaing. Hustache, J. Rigaux, Longoni et Timmerman sont blessés. Ar. Bruyneel est suspendu.

Isières – Obigies (Dim. 14h30)

Isières. Van Nieuwenhuyze, Dewulf, Bronier, Van Pevenaeyge, Luc, L. Lancelle, Piérart, Steelandt, Diatta, Dacquin, Yakassongo, Nzolele, Paelinck, Moreau, Denis. Auvens est suspendu.

Obigies. Spreux, Pierquin, Marlière, Bachely, Leclercq, Grammens, Samyn, Joseph, Pottiez, Vandenhove, Bonnemaison, Rubrecht, Hovine, Lefebvre, Baudry. Marlier est absent. Colin et Platevoet sont blessés.

Biévène – Pays Blanc B (Dim. 14h30)

Biévène. Harmegnies, Bufkens, Debruxelles, Vrancx et Van Der Stichelen sont blessés. Mercier est suspendu. Des joueurs de l’équipe B compléteront le groupe.

Pays Blanc B. Cuzzucoli, Baudry, Filmotte, Dorchies, Michel, Van Assche, Devillers, Bausier, Scheija, Verfaille, Fakkar, Delannoy, Metrouch. Le reste de la sélection dépendra des choix opérés en équipe A.

Estaimbourg – Union Tournai (Dim. 14h30)

Estaimbourg. R. Decarpentries s’est blessé jeudi à l’entraînement. B. Decarpentries est suspendu. Senechal, Denis, Graulich et Leva sont toujours à l’infirmerie.

Union Tournai. Pacco, Blaumblomme, Cherifi, Deconinck, Wade, Messali, Longlez, Delbecq, Boulhafa, Dubart, Sakanoko, Chaouche, A. Motte, Real, Kouvoua. Pollet et M. Motte sont suspendus. Delbecq est blessé.

REAL B – Montkainoise (Dim. 15h)

Montkainoise. R. et A. Sory, Guettabi, Gillot, Duhamel, Carette, Chamart, Devlaminck, Noiret, Mexence, Boulanger, Lefevre, Subero, Tomme, Vandamme.

Provinciale 3A

Velaines – Pays Vert B (Sam. 20h)

Velaines. Carels, De Cat, Amine, Gobert, Delforge, Malice, Chuin, Malina, Henri, Lorand, Tricot, Salciccia, Devos, Chelbi, Bourichon. Lecroix (entorse), Sami (tendinite) et Bourichon sont blessés. Deplechin, Paredes et Moerman feront leur retour la semaine prochaine.

Pays Vert B. Collie est suspendu, Decnop blessé. Dupont fait son retour de suspension.

Hérinnes – Escanaffles (Dim. 14h30)

Escanaffles. B. Hempte est suspendu.

Thumaide – Esplechin (Dim. 14h30)

Thumaide. Martin Benitez, Mulliez, Wattecamps, Giesen, Destrebecq, Crombin, Altruy, Ducoulombier, Vanneste, Laurent, Huon, Mestdagh, Tevel, Delfante. Taquet est indisponible. Tonneau est malheureusement toujours hospitalisé.

Esplechin. Pitot, Lysen, Schneider, Manteau, Soudan, Mestach, Pollet, Bausier, Hernandez, Hendoux, Loin, Hennebo, Meurisse, Dewaegheneire, Craeye. Dubois et Fourez sont suspendus. Cuignet fera son retour la semaine prochaine. Moutoy est à l’infirmerie.

Péruwelz B – Stade Mouscronnois (Dim. 14h30)

Péruwelz B. Cara, Calcus, Dubois, Decobecq, Gahitte, Leleux, Debruxelles, Gahungu, Plaet, Vanhoutte, Delcourte, Vandendooren, Giudice. Leleu est suspendu. Aline, Buffet, Renard, Bonningue et Fiorenza sont blessés.

Stade Mouscronnois. Plusieurs blessés et joueurs malades sont à recenser dans le groupe. Il n’y a en revanche aucun suspendu.

Bléharies – Havinnes (Dim. 14h30)

Bléharies. L. et V. André, Klauner, Dubart, Desmedt, Charlier, Marghem, Braem, Bacro, Defert, T. et M. Bouttiaux, Pottiez, Delacroix, Evrard. Bruggeman et Ponteville sont à l’infirmerie.

Havinnes. Delbecq, Scorniciel, Flamant, Berte, Choquet, Leroy, Bray, Mbuy, E. Descamps, Drouillon, Devolder, Bonnet, Croin. Deux joueurs restent à désigner. Fernez, Delcampe et Meunier sont blessés.

Béclers – Luingne B (Dim. 15h)

Béclers. Verhoestraete, L. Deparis, Dervaux (?), Pinaton, F. Chotin, Pécheur, A. et B. Velghe, Cozic, Lust, Dekeyser, Plasman, Tetelain, E. Thonnard. Saucez est suspendu.

Luingne B. Vroman, G. Debels, R. et A. Lefebvre, Vandendriessche, Debue, Boulois, Parmentier, A. Leclercq, Catteau, M. Dupont, Barbier, Daly, Vandenbogaerde, Ysembaert. P. Debels est blessé. Nolf est malade.

Provinciale 3B

MESLIN GM – BELOEIL B

Meslin GM. Jonckers, Duhoux, Boisdenghien, Delitte, Lefebvre, Dubois, Soudant, Delneste, Broquet, Cicigoi, Sinty, Gossuin, Bronchart, Malbrecq.

Beloeil B. Martial Marique attendait l’entraînement de ce vendredi soir avant de définir sa sélection. Soyez n’est pas rétabli.

GIVRY – AS GHLIN

Givry. Vincent, Lecocq, Giambarresi, Saporito, Malaise, Louis, Cornant, Nagy, Darck, Birondi, Dheulin, Calo, Romdhane, Van Loo, Balci. Dufour a repris la course luui qui se remet d’une entorse de la cheville. Lachapelle ne donne plus de nouvelles.

AS Ghlin. Selicq, Lecomte, Mariage, Simon, Ndikumana, Thiry, Santy, Delaunois, Ma. Aïn, Lhoir, Ancora, Bilgin, Plinguier, Kostenko. Dechambre, Mo. Aïn et Djomo Fandio sont à l’infirmerie. Houdart et Lefrancq travaillent.

FRANCS BORAINS B – CHIÈVRES

Francs Borains B. Audin, Lagneaux, Save, Dubois, Hamdi, Kenmoe, Gorniak, Bonnet, Salman, Pirlot, Cabral, Ristuccia, Pochez, Lo Mauro, Essomba.

Chièvres. Nicolas Dangriaux n’avait pas encore défini sa sélection. Delavallée et Ehntoni sont indisponibles. Longo et Facchin sont grippés.

HARCHIES-BERNISSART – CASTEAU

Harchies-Bernissart. Jean-Charles Fabrel n’avait pas encore défini sa sélection. R. Nis, Deldhalle, E. Latour et Wattiez sont blessés. Lucas est parti en vacances. Hilelis est suspendu pour abus de cartes jaunes. Voet est sous certificat.

USGTH B – HYON

Hyon. Delhaye, Baudelet, Sarpette, Roland, Lepinois, Druart, Jonas, Mpira, Destrain, Deneufbourg, Gravis, Bevilacqua, Honoré, Iacolina, Dezairi, Dhaevers. Maton et Deschryver sont retenus par leurs obligations professionnelles. Lopes a pris le carton jaune de trop face à Lens. Destrée ets parti au ski.

LENS – POMMEROEUL

Lens. Baudelet, Sprimont, Hermand (?), Balde Ndiaye, Monvoisin, Liso, Joly, Zecchin, Goret, Fantozzi, Menten, Cristofaro, Visée, Urbain, Talki + un joueur à désigner. Verplancken est suspendu. Dubuisson (raison familiale) est indisponible.

QUÉVY-GENLY – FLÉNU B

Quévy-Genly. Mouton, T. et C. Marivoet, Miroir, Mairesse, Mainil, L. et M. Petteno, Toubeau, Pichon, B. Gobert, Durieux, Beernaert, Vandekerckhove. Dieu et L. Gobert sont aux soins. Binotto est en vacances.

Flénu B. Bauvois, Buttiglieri, M. et S. Toussaint, B. et D. Misonne, Szymanski, Coppens, Bouziani, Gerodez, Senhaji, Munafo, André, Fiorenza, Brion.

VAUDIGNIES – MONS NORD

Vaudignies. Gauthier, A., Y. et J. Bergeret, Sinty, Gain, Legrand, Pierre, Bassee, Marceau, Procureur, Starquit, Deprez + deux joueurs à désigner. Duhamel et De Waele sont indisponibles. Dauby est touché au niveau des côtes. Minon est suspendu.

Mons Nord. Tahon, Moreau, Kpeigouni, Beaumont, Boccardi, Piret, Delhalle, Grzeskowiak, Buntinx, Delys, F. et J. Legrain, Defuisseaux, Ducarme, Lefebvre. Jaillot s’est occasionné une élongation. Scutenaire est victime d’une inflammation au niveau de l’ischio. Dufour est à l’infirmerie.