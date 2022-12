Le parlement bruxellois valide la réforme du cadre pour les maisons de repos

La récupération des agréments de lits inoccupés est l’un des mécanismes prévus par l’ordonnance pour «mieux contrôler l’offre et développer des projets d’établissements plus qualitatifs qui correspondent davantage aux besoins des aînés, dans un contexte où le nombre de lits disponibles est trop élevé».

3.700 lits inoccupés

Le ministre de la Santé et de l’Aide aux personnes, Alain Maron (Ecolo), a souligné que 3.700 lits bénéficiant d’un agrément sont actuellement inoccupés. En outre, il existe un déséquilibre dans l’offre de maisons de repos commerciales, publiques et de l’associatif. Le secteur commercial représente 62% des lits reconnus - contre 16% en Flandre et 49% en Wallonie. Les MR des CPAS gèrent 24% des lits, et les asbl 14%.