Le frère de Juliette (17 ans), disparue à Namur voici 25 jours, est dans l’incompréhension: «Nous n’avons aucune info»

Le 14 novembre, Juliette Goormans, 17 ans, a disparu à Namur. Elle n’a plus donné signe de vie depuis et un avis de recherche a été communiqué par Child Focus quelques jours plus tard.

Presque un mois plus tard, sa famille n’a toujours pas de nouvelles de la jeune fille. Son grand frère, David, nous fait part de son incompréhension.