Quand une relation est toxique, elle l’est à plus d’un titre. Raimundas, 27 ans, et Valentina, 36 ans, prénoms d’emprunt, sont ensemble depuis plusieurs mois. Installé dans une habitation à Pipaix, le couple est souvent en total désaccord. Cela entraîne de nombreuses disputes. Alors qu’ils se rendent au restaurant, un différend oppose les deux protagonistes. Lassés par la situation, ils décident de quitter l’établissement et de reprendre un taxi vers leur habitation. Mais le retour ne se passe pas comme prévu…